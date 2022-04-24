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Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выступил за принцип равного и справедливого доступа к водным ресурсам

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов высказался за безусловное соблюдение принципа равного и справедливого доступа к водным ресурсам планеты, сообщает в воскресенье русскоязычная газета правительства «Нейтральный Туркменистан».

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