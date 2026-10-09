Вся мощь обрушится на НАТО: назван сценарий ответа за блокаду Калининграда

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна выступил с угрозой, что якобы НАТО способно «за пару часов» перекрыть России выход в Балтийское море, развернув группировку численностью до 50 тысяч военных.
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