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Сотни выпускников Республики Алтай пересдали ЕГЭ и повысили свои баллы

Сотни выпускников Республики Алтай пересдали ЕГЭ и повысили свои баллы

В России в начале июля по инициативе президента РФ прошла вторая волна сдачи ЕГЭ. Улучшить свои баллы смогли около 99 тысяч выпускников, 330 из них – в Республике Алтай, сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

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