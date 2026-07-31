Елена Маркосян: Без возврата русского языка Украину ждет судьба тонущего корабля

Зачем Киеву понадобилось обострять отношения с Ираном, рискуя получить асимметричный ответ? В чем истинная причина отмены выборов президента в Украине: в деньгах или в страхе? Почему все разговоры о переговорах разбиваются о статус русского языка и четырех конституционных регионов? И станет ли Украина разменной монетой в торге за аппетиты Польши, Венгрии и Румынии? Известный политолог Читать далее: https://govorit.