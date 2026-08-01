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Царьград

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Купить витаминки и не отравиться: узнаём, как распознать поддельные биодобавки

Купить витаминки и не отравиться: узнаём, как распознать поддельные биодобавки

Купить витаминки и не отравиться: узнаём, как распознать поддельные биодобавки. Директор по развитию Союза производителей БАД Иван Дындиков рассказал о том, что должно насторожить покупателя при выборе того или иного продукта и какие риски несёт в себе некачественная продукция.

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