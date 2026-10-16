За прошедшую неделю, с 8 по 15 октября, на имя главы Крыма поступило 2430 обращений граждан. Об этом Сергей Аксёнов сообщил на совещании по вопросам работы с обращениями граждан в муниципальных образованиях По его словам, по-прежнему фиксируется «отфутболивание» обращений и их перенаправление из одного ведомства в другое.