За прошедшую неделю, с 8 по 15 октября, на имя главы Крыма поступило 2430 обращений граждан. Об этом Сергей Аксёнов сообщил на совещании по вопросам работы с обращениями граждан в муниципальных образованиях По его словам, по-прежнему фиксируется «отфутболивание» обращений и их перенаправление из одного ведомства в другое.
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