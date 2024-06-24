Кузнецов: Общественная зона с прудом и парком откроется в Хамовниках осенью 2024 года

Пространство для прогулок и отдыха откроется в Хамовниках осенью 2024 года. Об этом сообщилглавный архитектор столицы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Сергей Кузнецов.