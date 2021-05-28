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Сажать чужие самолеты — право господ? Чем вызваны вопли Запада

Сажать чужие самолеты — право господ? Чем вызваны вопли Запада

Западу невыносима сама мысль о том, что кто-то может себе позволить хоть часть того, что они делают спокойно и непринужденно 23 мая в аэропорту Минска экстренно сел пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс.

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