Санду: «Мы должны решительно защищать нашу демократию»

Мы должны быть жесткими и защищать нашу демократию и государственность. Так президент Майя Санду отреагировала на решение Конституционного суда, который признал неконституционным закон, лишающий некоторых членов бывшей партии «Шор» права участвовать в выборах.
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