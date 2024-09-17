Задержания и аресты высокопоставленных сотрудников Минобороны некоторое время будоражили умы, но довольно скоро острая реакция сошла на нет.
Наверх ушли красивые доклады, но армия осталась без новейшего оружия: Ещё одно дело генералов
Комментарии
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ВМ
Вениамин Мельников
каков вклад советских физиков ,лауреатов нобелевской премии Прохорова и Басова?
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21 мин.
Владимир Соловьев
"Наверх ушли красивые доклады, но армия осталась без новейшего оружия. Ещё одно дело генералов". А ВОТ ДРУГОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ: "На ракетные удары ответим так, что «мало не покажется» – заявили в МИД РФ". ЭЙ ВЫ ТАМ, НАВЕРХУ, КАК ПОЁТСЯ В ПЕСНЕ, ВООБЩЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ТВОРИТСЯ В НАШЕЙ АРМИИ, ДЕЛАЯ ТАКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ?!
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10 мин.
Виктор Машков
Нужен срочно закон о смертной казни. И всех причастных к развалу армии включая Шойгу к смертной казни с полной конфигурацией всего что есть у них и их родственников. Объявив их врагами своего народа.
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3 мин.
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