Владимир Соловьев

"Наверх ушли красивые доклады, но армия осталась без новейшего оружия. Ещё одно дело генералов". А ВОТ ДРУГОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ: "На ракетные удары ответим так, что «мало не покажется» – заявили в МИД РФ". ЭЙ ВЫ ТАМ, НАВЕРХУ, КАК ПОЁТСЯ В ПЕСНЕ, ВООБЩЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ТВОРИТСЯ В НАШЕЙ АРМИИ, ДЕЛАЯ ТАКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ?!