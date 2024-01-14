´Ладачкi - калядачкi´.

12 января. в нашем учреждении образования, прошли весёлые колядки, с участием детей и взрослых.Этот праздник погружает детей в атмосферу народных традиций, приобщает к историко-культурному наследию, дает возможность ощутить связь и приемственность поколений.
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