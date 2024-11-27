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Экс-главу Bank of China приговорили к смертной казни

Экс-главу Bank of China приговорили к смертной казни

Народный суд промежуточной инстанции города Цзинань провинции Шаньдун приговорил к смертной казни шестидесятитрёхлетнего Лю Ляньгэ - экс-председателя правления и секретаря партийного комитета одного из крупнейших банков мира и старейшего в стране Bank of China (Банк Китая; входит в "Большую четверку" китайских банков).

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