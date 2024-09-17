В Госдуме решили защитить голоса россиян от новых уловок мошенников

Злоумышленники стали более изощренными: теперь добрались до голоса человека В Госдуму внесли законопроект, предлагающий защитить граждан от новых мошеннических схем, когда злоумышленники подделывают голос человека и совершают преступления, сообщил в своем Telegram-канале депутат ГД Ярослав Нилов.
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