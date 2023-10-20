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Тренер «Чикаго»: «Перри нейтрализовал Ривса. Он сказал, что Райан проиграл последние две драки. Кори забил победный гол – и кто оказался эффективнее?»

«Чикаго» победил «Торонто» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В одном из эпизодов телекамеры показали Райана Ривса и Кори Перри, которые, находясь на своих скамейках запасных, обменивались высказываниями.

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