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Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ

Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ

Нововведения не затронут доходы участников СВО.фото: duma.gov.ru--> Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, который вводит прогрессивную шкалу НДФЛ со ставками до 22% в зависимости от размера доходов россиян.

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