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Литва получила очередное китайское наказание , а дальше Пекин предлагает Москве совместно проучить Вильнюс

Литва получила очередное китайское наказание , а дальше Пекин предлагает Москве совместно проучить Вильнюс

Китай начал показательную акцию по наказанию конкретной страны за враждебность по отношению к Поднебесной.

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Алексей Луганский
У Китайских коммунистов нет страха за свои зарубежные счета и от того и вводят санкции !!! А у российских есть счета и недвижимость ??????? Ответ очевиден !!!
степан дунов
Вы абсолютно правы.
Евгений КовальЧуковский
Молодцы китайцы - так держать!
Светлана Касьянова
Следует поучиться у Китая любить и уважать свою страну

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