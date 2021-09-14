Литва получила очередное китайское наказание , а дальше Пекин предлагает Москве совместно проучить Вильнюс

ВовкинПолитикаЛитва получила очередное китайское наказание , а дальше Пекин предлагает Москве совместно проучить Вильнюс Китай начал показательную акцию по наказанию конкретной страны за враждебность по отношению к Поднебесной.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлексей ЛуганскийУ Китайских коммунистов нет страха за свои зарубежные счета и от того и вводят санкции !!! А у российских есть счета и недвижимость ??????? Ответ очевиден !!!степан дуновВы абсолютно правы.Евгений КовальЧуковскийМолодцы китайцы - так держать!СКСветлана КасьяноваСледует поучиться у Китая любить и уважать свою странуКомментировать
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