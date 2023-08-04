Неспешный разговор

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Десятка ВВП по ППС и "при чём тут G7"?

Десятка ВВП по ППС и "при чём тут G7"?

Александр Роджерс Нет, я всё-таки подробнее разберу эту табличку и не только…Итак, Китай на первом месте с огромным (20%!) отрывом от США.

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Аркадий Цыганов
Уберите у семерки печатные станки и...
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