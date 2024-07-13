OpenAI Работает над Секретным Проектом ИИ «Strawberry»

Компания OpenAI, создатель ChatGPT, разрабатывает сверхсекретный проект под кодовым названием Strawberry, целью которого является создание ИИ, способного мыслить как человек и проводить глубокие исследования, что приближает систему к уровню сверхчеловеческого интеллекта.
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