15 комичных моментов из смс-переписок

Какой курьёз может случиться на сайте объявлений? Как сделать дверную ручку из подручных средств? Как доказать окружающим, что у тебя нет девушки? Об этом и не только расскажут следующие фрагменты из смс-переписок, которые начинались так обыденно, а закончились юмором и смехом1.