Сбор картошки в РФ в этом году может сократиться до 7,5 млн тонн против 8,6 млн тонн в прошлом году

Один из директоров российского Картофельного союза, а именно Алексей Красильников, выступая на конференции "Агроинвестор: PRO-растениеводство" в Москве заявил, что урожай картошки в России в этом году может понизиться до 7,5 млн тонн против 8,6 млн тонн в 2023 году, когда был зафиксирован новый рекорд.