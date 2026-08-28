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Сталино – столица Молдавии

Сталино – столица Молдавии

Ещё в 1711 году, после неудачного Прутского похода, царю Петру I предлагалось передать под управление молдавского господаря в изгнании Дмитрия Кантемира, наряду со слободскими полками, междуречье Лугани и Бахмута на Донбассе.

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