Сталино – столица Молдавии

Ещё в 1711 году, после неудачного Прутского похода, царю Петру I предлагалось передать под управление молдавского господаря в изгнании Дмитрия Кантемира, наряду со слободскими полками, междуречье Лугани и Бахмута на Донбассе.
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