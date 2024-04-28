Вчера 2K прочитали Эх, скоро такие интересные материалы появятся на канале. ну а пока обсудим то, как хитрый кремлёвский шахматист перешёл от лёгкого унижения к натурально жёсткому подчинению.
Запад спустил штаны и готовится подставить третью щёку
Комментарии
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E
Ed
Очень оптимистично и совсем не слабо. Респект!
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15 час.
star
о чем писал автор,что хотел сказать?читать невозможно.пытался вселить оптимизм?хреново получилось умные люди говорят не надо недооценивать врага=он еще силен и работает хорошо,вон как наших "братьев"крутит",а они,имея армию басмачей в стране очень много что могут натворить.так что автор отдыхай,а не из либесралов ли ты?заболтать не получится
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14 час.
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