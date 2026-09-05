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Царьград

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Александр Дудчак: новое поколение в Украине воюет с русским

Александр Дудчак: новое поколение в Украине воюет с русским

Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак высказал мнение о новом поколении на Украине, которое считает войну с русскими нормой, указав на отсутствие у них исторической памяти и необходимость предотвращения распространения такой идеологии.

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