Офицер ВСУ: Скоро в Харьковской области нас будут называть оккупантами

Политнавигатор Лапин: Замена Залужного – это российская спецоперация Президенту Украины Владимиру Зеленскому «вдули в ухо», что военные готовят госпереворот, что и послужило одной из причин увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного.
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