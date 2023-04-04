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Адвокат экстремистки-беломайданщицы из РФ уверяет, что Белоруссия передаст её в Россию

Адвокат экстремистки-беломайданщицы из РФ уверяет, что Белоруссия передаст её в Россию

Бывший редактор экстремистского ТГ-канала «Черная книга Беларуси» Софья Сапега может быть передана в Россию, гражданкой которой является.

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