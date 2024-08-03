Беспилотник "Судного дня" на случай ядерной войны создали в России

Global Look Press/Photoagency Interpress/Global Look Press Специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) создали FPV-дрон (беспилотник с управлением с видом от первого лица) "Судного дня" случае нанесения ядерных ударов.
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