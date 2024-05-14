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В Севастополе прикрыли конвейер по обелению нехороших мигрантов

В Севастополе прикрыли конвейер по обелению нехороших мигрантов

Кандидатов злоумышленники якобы умышленно подыскивали на территориях бывших советских республик. По версии следствия, 36-летняя женщина открыла на ул.

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Комментарии
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зуфар юсупов
Фигня какая!!! Конвейер в Москве матушке. Там считают десятками тысяч и сотнями. А вы два десятка? Дырочку сделали.
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17 час.
Борис Цыперсон
Но надо и этих перепроверить, а лучше сразу вернуть по домам с запретом.. Ибо нефиг пользоваться левыми схемами.
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17 час.
николай лейчинский
Вчера  - таможня , сегодня - миграционная служба ...  Доходное место !
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17 час.

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