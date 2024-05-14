Кандидатов злоумышленники якобы умышленно подыскивали на территориях бывших советских республик. По версии следствия, 36-летняя женщина открыла на ул.
В Севастополе прикрыли конвейер по обелению нехороших мигрантов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
зуфар юсупов
Фигня какая!!! Конвейер в Москве матушке. Там считают десятками тысяч и сотнями. А вы два десятка? Дырочку сделали.
Ответить
17 час.
Борис Цыперсон
Но надо и этих перепроверить, а лучше сразу вернуть по домам с запретом.. Ибо нефиг пользоваться левыми схемами.
Ответить
17 час.
николай лейчинский
Вчера - таможня , сегодня - миграционная служба ... Доходное место !
Ответить
17 час.
Свежие комментарии