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Журнал «Профиль»

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Поставки газа из России в Армению остановят на 10 дней

Поставки газа из России в Армению остановят на 10 дней

Поставки российского газа в Армению временно приостановят с 15 по 25 сентября из-за плановых профилактических и ремонтных работ на магистральном газопроводе "Северный Кавказ – Закавказье" на территории России.

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