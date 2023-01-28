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Воробьев о 2:3 от «Ак Барса»: «Хорошая игра уровня плей-офф. «Металлургу» не хватает переломного гола»

Илья Воробьев оценил поражение «Металлурга» от «Ак Барса» (2:3 ОТ). «Хорошая игра уровня плей-офф. Жесткая, быстрая, в ней было все.

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