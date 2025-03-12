Нарышкин провёл телефонный разговор с главой ЦРУ Рэтклиффом

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин 11 марта провёл телефонный разговор с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джоном Рэтклиффом, сообщили в пресс-бюро российского ведомства.
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