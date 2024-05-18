Сводка! Войска «Север» разносят опорники врага, в Работино – тяжело, к Липцам ВСУ стягивают «мощную силу»

Вчера точные удары по объектам в Одесской области разрушили логистические центры противника. ВСУ продолжают испытывать нехватку средств ПВО, и вражеские мониторинговые каналы сообщают о присутствии наших разведывательных БПЛА над регионом.
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