Бюджет Москвы в деталях. Как удалось добиться баланса - мнение Марты Кузнецовой

Депутаты МГД приняли сбалансированный бюджет на ближайшие три года. В нем учтены все составляющие жизни мегаполиса, а основной акцент сделан на социальную поддержку москвичей и развитие города, подчеркнула в комментарии для Царьграда исполнительный директор ООО "Архком" Марта Кузнецова.
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