Steak Lovers
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Steak Lovers

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Вмешайте картошку прямо в тесто: пирожки станут пышнее обычного и долго не зачерствеют

Вмешайте картошку прямо в тесто: пирожки станут пышнее обычного и долго не зачерствеют

Особенность этого рецепта заключается в добавлении горячего картофельного пюре и отвара непосредственно в кефирное дрожжевое тесто.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Алекс Сэм
Алекс Сэм

#лядь, опять половина рецепта,у вас есть какой-нибудь выпускающий редактор и что-то подобное? Постоянно у вас все рецепты заканчиваются где-то на второй трети