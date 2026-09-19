Вмешайте картошку прямо в тесто: пирожки станут пышнее обычного и долго не зачерствеют

Особенность этого рецепта заключается в добавлении горячего картофельного пюре и отвара непосредственно в кефирное дрожжевое тесто.
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#лядь, опять половина рецепта,у вас есть какой-нибудь выпускающий редактор и что-то подобное? Постоянно у вас все рецепты заканчиваются где-то на второй трети