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Риелтор Решетникова: лучше всего погасить ипотеку за семь-восемь лет

Риелтор Решетникова: лучше всего погасить ипотеку за семь-восемь лет

Оптимальный срок фактического погашения рыночной ипотеки в 2027 году — семь-восемь лет. При таком сроке соотношение ежемесячного платежа и общей переплаты будет наиболее рациональным, заявила «Газете.

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