Риелтор Решетникова: лучше всего погасить ипотеку за семь-восемь лет

Оптимальный срок фактического погашения рыночной ипотеки в 2027 году — семь-восемь лет. При таком сроке соотношение ежемесячного платежа и общей переплаты будет наиболее рациональным, заявила «Газете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Актер Евгений Мир...
- Адмирал Бауэр: Ук...
- Володин: Госдума ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым