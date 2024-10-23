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Китай

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Более тесное сотрудничество в рамках БРИКС дает надежду на более инклюзивное развитие

Пекин, 22 октября /Синьхуа/ -- В то время как лидеры стран БРИКС собираются в российском городе Казань, мир борется со взаимосвязанными глобальными проблемами -- геополитической напряженностью, изменением климата, нехваткой продовольственной безопасности и финансовой нестабильностью.

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