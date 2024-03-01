Полковник Вооружённых сил киевского режима Владислав Селезнев поделился сведениями о том, что Киев оказался разбит из-за ресурсного превосходства Российской Федерации, которое позволяет Москве добиваться территориальных приобретений.
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