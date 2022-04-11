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«Надеемся, что самоочищение начнётся с государственных деятелей»

«Надеемся, что самоочищение начнётся с государственных деятелей»

Новосибирский Координационный Совет в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей считает, что во власти нужны высоконравственные люди, подлинные защитники Отечества «Уважаемый Владимир Владимирович! Новосибирский Координационный Совет в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей благодарит Вас за решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины и защите жителей Донбасса и Украины от русофобии и неонацизма», - говорится в поступившем в редакцию РНЛ обращении к Президенту России Новосибирского Координационного Совета.

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