ФАС направила предупреждения нефтяным компаниям в 5 регионах России

Федеральная антимонопольная служба (УФАС) направила предупреждения ряду участников топливного рынка в Кировской, Саратовской и Нижегородской областях, Удмуртии и Краснодарском крае за признаки нарушения закона о защите конкуренции из-за изменения цен на топливо.