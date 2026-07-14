ФАС направила предупреждения нефтяным компаниям в 5 регионах России

Федеральная антимонопольная служба (УФАС) направила предупреждения ряду участников топливного рынка в Кировской, Саратовской и Нижегородской областях, Удмуртии и Краснодарском крае за признаки нарушения закона о защите конкуренции из-за изменения цен на топливо.
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