Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 538 подписчиков

ФАС направила предупреждения нефтяным компаниям в 5 регионах России

ФАС направила предупреждения нефтяным компаниям в 5 регионах России

Федеральная антимонопольная служба (УФАС) направила предупреждения ряду участников топливного рынка в Кировской, Саратовской и Нижегородской областях, Удмуртии и Краснодарском крае за признаки нарушения закона о защите конкуренции из-за изменения цен на топливо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии