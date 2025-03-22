Петербургский фитнес-клуб объяснил введение дресс-кода для клиенток

Фитнес-клуб Fitness Plaza прокомментировал запрет на ношение женщинами бикини в бассейне. В разговоре с РБК администрация клуба заявила, что, согласно правилам комплекса, посетительницам запрещено носить купальники, оголяющие части тела.
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