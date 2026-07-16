Пожар уничтожил жилой дом в селе Кривой Рог Херсонской области

Ночью в херсонском селе Кривой Рог произошёл пожар, в результате которого сгорел жилой дом. Инцидент зарегистрирован в местном населённом пункте без дополнительной информации о пострадавших или оперативных мерах.
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