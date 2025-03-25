"Ради денег рожать не станут". Эксперт оценила поддержку беременных школьниц

Известная общественница заявила amic.ru, что в поддержке нуждаются не только будущие мамы из колледжей и вузов, но нынешние школьницы довольно прагматичны Выплаты в 100 тысяч рублей для беременных школьниц никак не подстегнут желание девочек-подростков становиться мамами в юном возрасте, отметила в беседе с amic.