Осечка «Краснодара», вылет ЦСКА и «Ак Барса» в 1-м раунде, жесткий завал лыжниц в Сочи, Кузнецов в «Каролине» и другие новости

1. Лидер Мир РПЛ «Краснодар» снова потерял очки – уступил «Ростову» в южном дерби (1:2), играя в меньшинстве с 49-й минуты.
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