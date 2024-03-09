Осечка «Краснодара», вылет ЦСКА и «Ак Барса» в 1-м раунде, жесткий завал лыжниц в Сочи, Кузнецов в «Каролине» и другие новости

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Не только о футболе

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1. Лидер Мир РПЛ «Краснодар» снова потерял очки – уступил «Ростову» в южном дерби (1:2), играя в меньшинстве с 49-й минуты.

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Комментарии
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Лена Мисько
новости футбола? да пожалуйста, вчера над нами в ложе сидел Аленичев... ну очень тихо он болеет если бы не наш фотограф, я бы и не узнала об этом))
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2 час.
Лена Мисько
а вот Бардуков из Диверсанта, в соседней ложе... тот заряжал)))
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2 час.
Лена Мисько
ну и эти ребята вчера к нам на фанатку заходили )) и я наконец то взяла автограф Соболя ))
Ответить
2 час.

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