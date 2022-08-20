Шлеменко назвал любого российского боксера серьезным соперником для Усика

Единоборства , 20 авг, 09:15 0 Александр Шлеменко: «каждый российский боксер способен создать конкуренцию украинскому чемпионку Усику» Бывший чемпион Bellator отметил, что нет никаких сомнений в победе Александра Усика в реванше с Энтони Джошуа Александр Усик (Фото: Getty Images) Любой российский боксер сможет составить конкуренцию действующему чемпиону мира по версиям WBA (с приставкой супер), WBO, IBF в супертяжелом весе украинцу Александру Усику, заявил «РБК Спорт» бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко.