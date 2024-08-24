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Адвокат: криптовалюта является имуществом и делится между супругами при разводе

Адвокат: криптовалюта является имуществом и делится между супругами при разводе

Адвокат Андрей Андреев из коллегии «Андреев, Бодров, Гузенко и Партнеры» в беседе с изданием «РИАН» предостерёг, что на территории РФ криптовалюта — имущество, которое также делится как и всё остальное в процессе развода.

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