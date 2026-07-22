Честные выборы так и не состоялись: почему Сталин испугался собственной Конституции 1936 года

Этот УПЫРЬ, в первую очередь и убивал Русских образовваных специалистов и лидеров,... а уж только потом, избавлялся от соперников, типа Бронштейнов и выходцев из окраин.... Если рассмотреть ЭТО в % -ом отношении... то на 100% -русских.... придётся 1% евреев или др. (а то и меньше). инородцев.... убитыми.

М

ММ

Генерал Рокоссовский, Сергей Павлович Королев, несколько подряд начальников ВВС, ученые мирового уровня (ФИО найдешь легко), все репрессированные военачальники (Черушев Расстрелянная элита РККА), После XVII съезда ВКП(б), состоявшегося в 1934 году, из 1966 делегатов было уничтожено 1108 человек, был уничтожен почти весь состав ЦК было избрано 139, репрессировано — 110 членов и кандидатов в члены ЦК, из них расстреляно 98 человек. Только в Московской городской и областной партийных организациях из 146 секретарей райкомов к 1939 году были арестованы и расстреляны 136. Шло массовое истребление старых работников в аппарате ЦК Были арестованы почти все наркомы, их заместители и руководящие работники наркоматов, видные ученые, дипломаты, писатели, конструкторы, деятели искусства, работники судов, прокуратуры, комсомола, профсоюзов. И все эта не только в центре, но и во всех республиках, городах и селах страны. Это был съезд ПОБЕДИТЕЛЕЙ- победили любую оппозицию..