Выборы президента США

5 ноября граждане США определят состав выборщиков, которые проголосуют за президента страны. По данным национального социологического опроса Ipsos на начало октября, Харрис лидирует: ее поддерживает 46% избирателей, Трампа — 43%, однако этот разрыв находится в пределах статистической погрешности в 3%.