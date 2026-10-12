Врач Бушуева: просмотр ленты в телефоне приводит к перенапряжению мышц шеи

Во время просмотра человек обычно держит телефон ниже уровня глаз, наклоняет голову вперед, округляет плечи и надолго остаётся в одной позе.
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