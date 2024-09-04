Портфель ответственного финансирования Сбера превысил 3,3 трлн рублей

Объем портфеля ответственного финансирования Сбера превысил 3,3 трлн рублей, а 60,7% портфеля приходится на строительную отрасль, рассказала в рамках IX Восточного экономического форума старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии