Иранский генерал: командованию США приходится спешно перебрасывать свои штабы

Генерал-майор Мохсен Резаи заявил, что в результате серии точных атак Ирана Центральное командование США на Ближнем Востоке вынуждено менять пункты дислокации своих подразделений и переносить инфраструктуру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии