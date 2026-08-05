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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ни «Зенит», ни «Спартак» не конкуренты «Краснодару». Все будет зависеть только от нас». Хавбек «быков» Уткин о гонке в РПЛ

Хавбек «Краснодара» Даниил Уткин не считает « Зенит » и «Спартак» конкурентами «быков» в чемпионской гонке Альфа-Банк РПЛ.

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